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Сирийская оппозиция не собирается разрешать ИГИЛ участвовать в действиях против властей

Оппозиция в Сирии пообещала США не позволять ИГИЛ действовать против властей

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Вооруженная оппозиция в Сирии уведомила Соединенные Штаты о том, что не собирается позволять членам группировки ИГИЛ (организация запрещена в России) участвовать в их действиях против сирийских властей. Об этом сообщает The New York Times.

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что ситуацией в Сирии может воспользоваться ИГИЛ. По словам политика, в Сирии настал «поворотный момент», который связан с рисками и неопределенностью, но может способствовать лучшему будущему. Риски связаны в том числе с некоторыми группировками в республике, которые «имеют в своей истории терроризм и нарушение прав человека». Их Вашингтон будет оценивать по действиям, а не заявлениям.

Вечером 8 декабря армия США нанесла «десятки авиаударов» по целям в центральной Сирии для того, чтобы помешать ИГ воспользоваться происходящим в стране.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее сообщалось, что Израиль может усилить военный контроль над сирийской частью Голанских высот.

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