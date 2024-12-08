Повстанцы взяли Дамаск, Асад теряет контроль над Сирией. Онлайн

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. За 12 дней они установили контроль над крупнейшими городами Сирии, включая Алеппо и Хомс. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Россия и Иран поддерживают правительственные войска Башара Асада.