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Политика

Повстанцы взяли Дамаск, Асад теряет контроль над Сирией. Онлайн

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск

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Повстанцы у портрета Башара Асада, 30 ноября 2024 года

Anas Alkharboutli/Global Look Press
В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. За 12 дней они установили контроль над крупнейшими городами Сирии, включая Алеппо и Хомс. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Россия и Иран поддерживают правительственные войска Башара Асада.
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07:50

По данным Reuters, командование армии Сирии уведомило офицеров о конце правления Асада.

«Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее авторитарное правление президента Башара Асада закончилось», — говорится в заявлении повстанцев.

07:38

Повстанцы захватили здание общественного радио и телевидения в Дамаске, сообщают источники в оппозиции, сообщает Al Jazeera со ссылкой на оппозицию.

07:31

В правительственном квартале Дамаска звучит стрельба, пишет РИА Новости.

«В районе Абу-Руммане и Маззе слышна интенсивная стрельба. Нет понимания, где террористы», — сообщает агентство.

07:12

Премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что о готовности сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

«Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы», — передает его слова Al Jazeera.

06:25

Власти сообщили о закрытии аэропорта Дамаска.

06:31

Повстанцы установили контроль над тюрьмой Седная в Дамаске и освободили заключенных, передает Al Jazeera.

06:11

О том, что президент Асад покинул Сирию, также пишут Reuters и CNN. В столице Сирии не было признаков развертывания армии. Тысячи жителей собрались на главной площади Дамаска, скандируя «Свобода!».

05:58

Повстанцы установили контроль над Дамаском, пишет Al Haddath. Объединенное командование оппозиции и исламистских группировок «Аль-Фатх аль-Мубин» заявило в своем Telegram-канале о бегстве президента Сирии Башара Асада.

05:55

На улицах Дамаска происходят вооруженные столкновения между повстанцами и правительственными войсками, сообщает CNN.

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