Повстанцы взяли Дамаск, Асад теряет контроль над Сирией. Онлайн

По данным Reuters, командование армии Сирии уведомило офицеров о конце правления Асада.
«Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее авторитарное правление президента Башара Асада закончилось», — говорится в заявлении повстанцев.
Повстанцы захватили здание общественного радио и телевидения в Дамаске, сообщают источники в оппозиции, сообщает Al Jazeera со ссылкой на оппозицию.
В правительственном квартале Дамаска звучит стрельба, пишет РИА Новости.
«В районе Абу-Руммане и Маззе слышна интенсивная стрельба. Нет понимания, где террористы», — сообщает агентство.
Премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что о готовности сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.
«Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы», — передает его слова Al Jazeera.
Повстанцы установили контроль над тюрьмой Седная в Дамаске и освободили заключенных, передает Al Jazeera.
О том, что президент Асад покинул Сирию, также пишут Reuters и CNN. В столице Сирии не было признаков развертывания армии. Тысячи жителей собрались на главной площади Дамаска, скандируя «Свобода!».
Повстанцы установили контроль над Дамаском, пишет Al Haddath. Объединенное командование оппозиции и исламистских группировок «Аль-Фатх аль-Мубин» заявило в своем Telegram-канале о бегстве президента Сирии Башара Асада.