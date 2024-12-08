США нанесли «десятки авиаударов» по Сирии

Армия США нанесла «десятки авиаударов» по целям в центральной Сирии для того, чтобы помешать ИГ (организация запрещена в России) воспользоваться происходящим в стране. Об этом сообщает объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Как утверждает командование, 75 целей, которые были поражены во время ударов, включают лагеря ИГ, его боевиков и лидеров. В операции участвовали американские ВВС, в том числе самолеты B-52, F-15 и A-10, гражданское население при этом не пострадало.

«Мы не позволим ИГИЛ восстановиться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГИЛ или поддерживать его каким-либо образом», — заявил генерал Майкл Эрик Курилла, возглавляющий CENTCOM.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность из-за событий в Сирии. По его словам, поводом для беспокойства для США является угроза укрепления террористов ИГ в республике и возможное влияние происходящего на обстановку на Ближнем Востоке.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже в МИД России заявили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Он получил убежище в Москве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп выступил против вмешательства США в ситуацию в Сирии.