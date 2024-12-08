Байден: ИГИЛ попробует использовать вакуум в Сирии

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что ситуацией в Сирии может воспользоваться ИГИЛ (организация запрещена в России).

По словам политика, в Сирии настал «поворотный момент», который связан с рисками и неопределенностью, но может способствовать лучшему будущему. Риски связаны в том числе с некоторыми группировками в республике, которые «имеют в своей истории терроризм и нарушение прав человека». Их Вашингтон будет оценивать по действиям, а не заявлениям.

«ИГИЛ попробует использовать любой вакуум, чтобы восстановить свои возможности. Мы не позволим этому случиться», — заверил Байден.

Вечером 8 декабря армия США нанесла «десятки авиаударов» по целям в центральной Сирии для того, чтобы помешать ИГ воспользоваться происходящим в стране. Как утверждает объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM), 75 целей, которые были поражены во время ударов, включают лагеря ИГ, его боевиков и лидеров. В операции участвовали американские ВВС, в том числе самолеты B-52, F-15 и A-10, гражданское население при этом не пострадало.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее СМИ узнали о попытке Асада наладить отношения с США и Трампом.