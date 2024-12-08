Байден рассказал, что следует сделать с Асадом

Президент США Джо Байден считает, что ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада следует привлечь к ответственности. Об этом американский лидер заявил в Белом доме, передает РИА Новости.

«Асада следует привлечь к ответственности», — заявил президент США.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, а затем подошли и к Дамаску — столице Сирии. В свою очередь, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Комментируя ситуацию в Сирии, министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Башар Асад решил сложить с себя полномочия главы государства и дал указания «по мирной передаче власти». Впоследствии агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что сирийский лидер и члены его семьи прибыли в российскую столицу.

«Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.