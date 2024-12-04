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Политолог объяснил, чем может закончиться политический кризис в Южной Корее

Политолог Маслов: кризис в Южной Корее может закончиться отставкой правительства

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Yonhap/Reuters

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Южной Корее, где на фоне политического кризиса было объявлено военное положение.

По мнению эксперта, экономика страны и ее показатели в скором времени пойдут вниз. Он отметил, что уже наблюдается заметное снижение южнокорейской валюты — воны, на что обязательно отреагируют все азиатские биржи.

Политолог не исключил, что кризис в Южной Корее может закончиться отставкой нынешнего кабинета министров и руководства страны. Кроме того, по его словам, может дойти до уголовного преследования политиков.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения.

Позже представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия Юн Сок Ёля.

Ранее в Южной Корее заявили, что военное положение может «спровоцировать» КНДР.

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