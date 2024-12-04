В Южной Корее заявили, что военное положение может «спровоцировать» КНДР

Политическая ситуация в Южной Корее, где президент Юн Сок Ёль принял решение о введении военного положения в стране, якобы может «спровоцировать» Северную Корею на боевые действия. Об этом заявил глава южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен, передает агентство Yonhap.

«Существует серьезная угроза того, что (глава государства. — прим. ред.) может спровоцировать Северную Корею», — отметил он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

При этом представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля.

Ранее президента Южной Кореи предостерегли от неподчинения решениям парламента.