Россия и Белоруссия скорректировали подходы к применению ядерного оружия из-за появления новых технологий в сфере вооружения. Об этом заявил заместитель главы МИД Белоруссии Игорь Назарук в беседе с РИА Новости, говоря о проекте концепции безопасности Союзного государства и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

«Решение о размещении на территории Беларуси (российского. — «Газета.Ru») тактического ядерного оружия — факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке», — отметил он, указав на появление вооружений, основанных на новейших технологиях.

В ноябре государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович сообщил, что Белоруссия и Россия завершили работу над договором о гарантиях безопасности Белоруссии и России, а также концепцией безопасности Союзного государства. В этот договор будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Союзного государства.

Российский посол в Минске Борис Грызлов отмечал, что договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету. По его словам, в него также интегрированы и нововведения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на совещании по вопросам ядерного сдерживания 25 сентября.

Ранее Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.