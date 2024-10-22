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Посол раскрыл детали договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности

Грызлов: в российско-белорусском договоре есть шаги при угрозе суверенитету

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Андрей Александров/РИА Новости

Договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету. Об этом сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов в интервью РИА Новости.

«В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», — сказал посол, отметив, что в договор включены и положения, связанные с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

По его словам, в него также интегрированы и нововведения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на совещании по вопросам ядерного сдерживания 25 сентября. Кроме того, ведется активная работа с Минском по финализации текстов этого документа и новой концепции безопасности Союзного государства.

Концепция безопасности Союзного государства представляет собой документ, в котором дается оценка непростым изменениям геополитической ситуации и роли Союзного государства в складывающейся военно-политической архитектуре мира. Необходимость обновления концепции продиктована нарастанием глобальной и региональной нестабильности, подчеркнул Грызлов.

Остаются «финальные штрихи», подписание договора должно состояться на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства до конца этого года, добавил глава российской дипмиссии в республике.

19 октября в МИД РФ сообщали, что договор о гарантиях безопасности могут завершить к 8 декабря.

Ранее Белоруссия направила своих военных в Россию для обучения.

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