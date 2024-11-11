В Белоруссии сообщили о завершении работы над Договором о гарантиях безопасности с РФ

Минск и Москва завершили работу над Договором о гарантиях безопасности Белоруссии и России, а также концепцией безопасности Союзного государства (СГ). Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

«Работа по этим двум документам завершена, и мы планируем совместно с секретариатом Совета безопасности РФ вынести [их] на утверждение глав наших государств на Высшем госсовете [СГ в начале декабря]», — сказал он.

По словам Вольфовича, положения соглашения о гарантиях безопасности опубликуют в ближайшее время. В этот договор будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Союзного государства.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил изменить условия применения РФ ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав России.