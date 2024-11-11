Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии сообщили о завершении работы над Договором о гарантиях безопасности с РФ

Белоруссия и Россия завершили работу над Договором о гарантиях безопасности

close
Андрей Александров/РИА Новости

Минск и Москва завершили работу над Договором о гарантиях безопасности Белоруссии и России, а также концепцией безопасности Союзного государства (СГ). Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

«Работа по этим двум документам завершена, и мы планируем совместно с секретариатом Совета безопасности РФ вынести [их] на утверждение глав наших государств на Высшем госсовете [СГ в начале декабря]», — сказал он.

По словам Вольфовича, положения соглашения о гарантиях безопасности опубликуют в ближайшее время. В этот договор будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Союзного государства.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил изменить условия применения РФ ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами