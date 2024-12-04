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Востоковед спрогнозировала будущее президента Южной Кореи

Востоковед Ланцова: президенту Южной Кореи может грозить лишение свободы

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The Presidential Office/Reuters

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, накануне объявившему военное положение в стране, может грозить лишение свободы. Об этом заявила востоковед Ирина Ланцова в беседе с RT.

«Президента Южной Кореи ждет суд и тюремный срок», — предположила она.

Ланцова обратила внимание на то, что Юн Сок Ёль на посту президента допустил множество ошибок. Кроме того, коррупция была встроена в политическую систему Южной Кореи, подчеркнула востоковед. Обвинения на этой почве есть как в адрес президента, так и в отношении оппозиции, заметила она.

Востоковед отметила, что у Юн Сок Ёля упал рейтинг одобрения в обществе на фоне принятия непопулярных решений, а введя военное положение, он предпринял попытку «предвосхитить свой импичмент».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения. Резолюцию с соответствующим содержанием поддержали все 190 депутатов, присутствовавших на мероприятии. Еще 110 законодателей воздержались от участия в обсуждении.

Позже Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Ранее в правящей партии Южной Кореи извинились за действия президента.

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