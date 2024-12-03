Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap.

«Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения», — рассказал глава государства, сообщив о планах отменить особый режим в ходе встречи с членами правительства.

Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в республике военного положения. Глава государства аргументировал свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы», но журналисты связали данный шаг с попытками провести против президента Южной Кореи процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Парламент страны, в свою очередь, провел заседание и проголосовал за отмену военного положения. Резолюцию с соответствующим содержанием поддержали все 190 депутатов, присутствовавших на мероприятии. Еще 110 законодателей воздержались от участия в обсуждении.

Впоследствии председатель оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук предостерег южнокорейского лидера от неподчинения решению парламента. Он уточнил, что отказ Юн Сок Ёля отменять военное положение в стране будет расцениваться как преступное деяние.

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