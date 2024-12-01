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Песков заявил, что настроения западных политиков по Украине меняются

Песков: заявлений западных политиков о победе Украины почти не слышно

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Алексей Майшев/РИА Новости

Настроения западных политиков по Украине меняются, теперь почти не слышны заявления о необходимости победы Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Их почти не слышно, таких заявлений. <…> У действующих политиков действительно настроение меняется», — сказал Песков.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky заявил о необходимости завершить конфликт без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО.

По его мнению, присоединение к альянсу поможет впоследствии договориться с Москвой вернуть территории «дипломатическим путем».

При этом украинский президент призвал всех мировых лидеров отказаться от общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны нет инструментов, чтобы победить.

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.

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