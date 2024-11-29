Экс-глава МИД Украины заявил об отсутствии у Киева средств и инструментов для победы

Украина проиграет войну, если все будет продолжаться так, как сейчас. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ситуацию и изменить траекторию развития событий? Нет, нету. И если так будет продолжаться, мы проиграем войну», — сказал экс-глава МИД.

По его словам, ситуация на поле боя сейчас складывается не в пользу Украины, однако «в первые месяцы 2022 года все выглядело еще хуже».

Кулеба отметил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский «видят возможность» для окончания конфликта в будущих решениях избранного президента США Дональда Трампа. Экс-министр допустил, что новый глава Белого дома может как усилить поддержку Украины, так и ослабить ее.

При этом автор статьи — британский журналист Гидеон Рахман — назвал первый вариант «привлекательной мыслью, но маловероятной» с учетом того, что Трамп часто восхищается Путиным и прохладно относится к Зеленскому.

До этого Кулеба допустил, что Вооруженные силы РФ могут оказаться под Полтавой, Днепропетровском и Запорожьем из-за стремления Трампа заключить мир между Киевом и Москвой. Экс-министр пояснил, что это может случиться, если Трамп «посадит» Украину на «снарядную диету» и не захочет больше оснащать украинские войска оружием и боеприпасами ради заключения мирного соглашения.

Ранее Кулеба назвал два сценария для ЕС в случае отказа США от поддержки Украины.