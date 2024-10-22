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В офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив

Ермак: Киев готов изучать только инициативы, где прописана целостность Украины

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Global Look Press

Украина готова рассматривать только те мирные инициативы, в которых будет зафиксирована территориальная целостность страны. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в материале для финской газеты Hufvudstadsbladet.

«Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов разрешения конфликта при условии, что они поддерживают территориальную целостность Украины, незыблемость ее границ и полный суверенитет», — говорится в тексте.

По словам Ермака, Украина не может принять никаких изменений, которые могут угрожать ее существованию.

До этого Владимир Зеленский понадеялся, что страны Запада предоставят Киеву приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах республики. Он считает, что юридически «никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет». По словам Зеленского, для него «принципиальной вещью» является приглашение Украины в НАТО во время конфликта с Россией и чтобы оно было «в международно признанных границах».

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.

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