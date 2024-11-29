Зеленский назвал способ завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — сказал Зеленский.

По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Издание «Страна» отметило, что это первое заявление Зеленского с начала конфликта о том, что он готов завершить его без возвращения территорий.

В августе украинский президент утверждал, что не готов уступать территории ради завершения конфликта. По его словам, цель Киева — «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.