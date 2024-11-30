Зеленский призвал мировых лидеров избегать общения с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех мировых лидеров отказаться от общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Украинский лидер выразил опасение, что переговоры с главой РФ могут привести к нежелательным последствиям.

«Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы он был занесен в газеты. И скажут, что они могут справиться с этим с помощью Путина», — сказал Зеленский.

По мнению политика, к таким контактам некоторые лидеры готовы прибегнуть исключительно для повышения собственной известности, а не разрешения украинского конфликта.

В этом же интервью Зеленский предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в альянс поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.