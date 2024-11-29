Член Палаты представителей конгресса США Виктория Спартц заявила в интервью CNN, что на Украине нужно провести всеобщую мобилизацию.

По словам республиканки от штата Индиана, которая сама родилась на Украине, власти страны должны были перевести ее «на военный лад» два года назад, когда один из генералов предложил увеличить набор рекрутов и готовить их для замены тех, кто уже долго находится на передовой. Однако, как отметила Спартц, тот генерал был уволен, а его место заняли «марионетки», которые не стремятся к реальной подготовке Украины к войне.

По мнению Спартц, Украина должна прибегнуть к всеобщей мобилизации. Она считает, что «свой вклад в войну» должны внести все граждане страны «от ребенка до пожилого человека».

«Нельзя надеяться только на молодых смелых людей, которые будут умирать за всех остальных», — заявила она.

27 ноября сообщалось, что администрация президента США предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

Позже советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста призыва будет иметь смысл только в случае, если союзники Киева будут поставлять больше оружия. Литвин добавил, что даже сегодня не все мобилизованные оснащены необходимым вооружением.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в США рассказали, сколько Украине нужно солдат для стабилизации фронта.