В США рассказали, сколько Украине нужно солдат для стабилизации фронта

Украине необходимо как минимум 160 тысяч военнослужащих для стабилизации фронта на фоне наступления армии России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«По словам (неназванного. – прим. ред.) чиновника (Белого дома. – прим. ред.), Киев не мобилизует достаточное количество людей для борьбы и нуждается как минимум в дополнительных 160 000 военнослужащих для пополнения рядов и стабилизации линии фронта», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Пентагон в последние месяцы работы администрации президента США Джо Байдена намерен переводить на Украину из своих запасов оружия на сумму от $500 до $750 млн в месяц.

До этого сообщалось, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.