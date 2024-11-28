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В США рассказали, сколько Украине нужно солдат для стабилизации фронта

WSJ: Украине нужно не менее 160 тысяч новых солдат для стабилизации фронта

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украине необходимо как минимум 160 тысяч военнослужащих для стабилизации фронта на фоне наступления армии России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«По словам (неназванного. – прим. ред.) чиновника (Белого дома. – прим. ред.), Киев не мобилизует достаточное количество людей для борьбы и нуждается как минимум в дополнительных 160 000 военнослужащих для пополнения рядов и стабилизации линии фронта», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Пентагон в последние месяцы работы администрации президента США Джо Байдена намерен переводить на Украину из своих запасов оружия на сумму от $500 до $750 млн в месяц.

До этого сообщалось, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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