В офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации

В снижении мобилизационного возраста на Украине нет смысла. Об этом в своем X (ранее Twitter) заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

Он подчеркнул, что снижение возраста призыва будет иметь смысл только в случае, если союзники Киева будут поставлять больше оружия.

Литвин добавил, что даже сегодня не все мобилизованные оснащены необходимым вооружением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

27 ноября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

В этом году на Украине снизили минимальный возраст мобилизации до 25 лет, максимальный остался прежним — 60 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский заявил о недостаточных темпах мобилизации на Украине.