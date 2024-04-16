«Лучший вариант, на который мы могли надеяться»: Зеленский подписал закон о мобилизации Президент Украины Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации

Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Новый документ предусматривает ужесточение мобилизационных мероприятий и санкций для уклонистов. Кроме того, из закона по просьбе генштаба ВСУ убрали положение о мобилизации. Уполномоченный Верховной рады по правам человека назвал документ «лучшим вариантом», на который можно было надеяться.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. По данным на сайте Верховной рады, документ возвращен с подписью президента 16 апреля. Ранее его также подписал председатель парламента Украины Стефанчук.

Теперь закон должны опубликовать в официальном парламентском издании «Голос Украины», пишет «Украинская правда». Документ вступит в силу через месяц после дня, следующего за его опубликованием.

Положения нового закона

По данным издания, закон закрепляет снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и отменяет статус «ограничено годен». Теперь на Украине будут только две категории: «годен» и «не годен».

Кроме того, документ также предписывает украинцам, находящимся за рубежом, встать на воинский учет. Каким образом это будет происходить, определит правительство Украины. Как пишет «Страна.ua», кабмин в течение месяца со дня вступления закона в силу обязан подготовить акты, которые обеспечат его функционирование.

Согласно новому закону, все военнообязанные украинцы должны будут обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) (так на Украине сейчас называются военкоматы) в течении 60 дней. В противном случае им грозят санкции: штрафы, а также лишение права управления автомобилем. Для этого руководитель ТЦК должен будет обратиться в суд.

Также документ предусматривает, что повестка будет считаться полученной даже без передачи лично в руки. В таком случае датой вручения будет считаться день проставления штампа о невозможности доставки документа. Если человек не явится по повестке, руководитель ТЦК может обратиться в полицию для насильственного привода гражданина.

Для мужчин в возрасте 18-60 лет обязательным станет ношение военного билета. Проверять документ смогут представители ТЦК, полицейские и пограничники. Без «военника» украинцам за рубежом не выдадут паспорт и не предоставят консульские услуги. Без военного билета также не смогут выехать за границу те граждане Украины, у кого есть на это право.

При наличии у граждан более одного транспортного средства в собственности его могут изъять. Это положение, как сообщает «Страна.ua», вступит в силу позже, чем основные пункты закона, — через восемь месяцев.

От мобилизации освободят тех, у кого есть бронь, — это сотрудники правоохранительных органов, госслужащие, судьи, сотрудники предприятий, которые выполняют оборонные заказы, собственники таких предприятий и еще несколько категорий. Отсрочку получат студенты, родители несовершеннолетних детей, родители-одиночки, родители детей-инвалидов и сам инвалиды. При этом граждане в возрасте 25-55 лет, получившие инвалидность второй и третьей групп уже после начала боевых действий, должны будут еще раз пройти медико-социальную экспертизу, чтобы подтвердить ее заключения.

На военную службу теперь смогут призывать приговоренных к условному сроку, за исключением тех лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности.

Закон также заменяет понятие срочной службы базовой военной. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Мужчины до 60 лет не смогут поступить на госслужбу без базовой общевойсковой подготовки или военной службы.

«Лучший вариант, на который мы могли надеяться»

Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации 11 апреля. При этом из инициативы, как сообщала «Страна.ua», по просьбе Генштаба ВСУ убрали положение о демобилизации.

Уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что законопроект в том виде, в котором он был утвержден Радой и подписан президентом Украины, — это лучший вариант, на который можно было надеяться.

Лубинец отметил, что граждане страны должны понимать, что сейчас продолжаются тяжелые бои, и военные, которые находятся на линии фронта, должны получать отпуска, а для этого нужно увеличить численность ВСУ.

«На мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения. Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности проверку своих данных в реестре, и после этого те, кто не будут выполнять нормы закона, будут подпадать под действия опять же демократических принципов в нашем государстве», — сказал омбудсмен.