Белый дом потребовал от Киева понизить минимальный возраст мобилизации

Администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. Об этом сообщает Reuters.

«Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данный момент», — сказал неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его словам, российские военнослужащие добиваются устойчивого прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские позиции под Курском.

В этом году на Украине снизили минимальный возраст мобилизации до 25 лет, максимальный остался прежним — 60 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский заявил о недостаточных темпах мобилизации на Украине.