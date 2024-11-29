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Президент Палестины готов приехать в Москву на 80-летие Победы

Посол Палестины в России Нофаль: Аббас приедет в Москву на 80-летие Победы

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует приехать в Москву на 80-летие Победы, если такое приглашение поступит. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль, передает РИА Новости.

«Если будет приглашение, он точно будет участвовать», — сказал дипломат.

27 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году.

22 ноября Фицо заявил, что не боится критики за свое решение посетить парад Победы в Москве.

21 ноября премьер Словакии сообщал, что поедет в Москву вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем. По его словам, они разделяют единую позицию о важности уважения к государствам, которые помогли освободить их страны от фашизма в конце Второй мировой войны.

Ранее Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ.

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