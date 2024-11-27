Словацкий премьер принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Как премьер-министр Словакии, я проявляю большой интерес к участию в официальном праздновании победы над фашизмом, которое состоится 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации В. Путина принять участие в этих важных торжествах», — написал Фицо.

22 ноября Фицо заявил, что не боится критики за свое решение посетить парад Победы в Москве.

21 ноября премьер Словакии сообщал, что поедет в Москву вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем. По его словам, они разделяют единую позицию о важности уважения к государствам, которые помогли освободить их страны от фашизма в конце Второй мировой войны.

Ранее Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ.