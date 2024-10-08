Страны СНГ совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне

Страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

До этого в Кремле стартовало заседание Совета глав стран СНГ под председательством Путина. Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России. Он назвал страны СНГ самыми близкими соседями, друзьями и стратегическими партнерами. Он заявил, что Россия настроена на всемирное укрепление сотрудничества со странами объединения.

Накануне замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что 9 октября в Москве состоится встреча высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Итоги проходящей конференции будут учтены в рамках подготовки предстоящей очередной встречи высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».