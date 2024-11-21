Два европейских лидера сообщили, что поедут в Москву на парад Победы 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что достиг договоренности с президентом Сербии Александром Вучичем о совместном визите в Москву в мае. Слова словацкого лидера передает РИА Новости.

«Мы обсудили, что в мае вместе отправимся в Москву», — заявил Фицо на пресс-конференции с Вучичем.

Он подчеркнул, что они с президентом Сербии разделяют единую позицию о важности уважения к государствам, которые помогли освободить их страны от фашизма в конце Второй мировой войны.

В ходе пресс-конференции Вучич заявил, что только те, кто не знает президента РФ Владимира Путина, и «ненормальные» думают, что он блефует, когда идет речь о применении всего имеющегося оружия для защиты территории России.

30 октября Роберт Фицо в интервью программе «60 минут» признался в желании приехать в Москву для участия в параде Победы 9 мая. Словацкий лидер назвал своим «личным долгом» посетить Москву 9 мая 2025 года.

Ранее словацкому депутату предоставили охрану после угроз из-за посещения России.