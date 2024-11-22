Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не боится чьей-либо критики за свое решение посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года. Об этом он заявил в интервью Радио и телевидению Сербии.

Фицо заявил, что он помнит о роли Красной Армии при освобождении Чехословакии от фашизма в 1945 году. И поскольку он получил официальное приглашение посетить Парад Победы от президента России Владимира Путина, он примет его.

«События, произошедшие 80 лет назад, заслуживают внимания и уважения», — сказал Фицо.

Говоря о критике в свой адрес, премьер Словакии заявил, что она уже началась и он не боится ее.

«Мы либо суверены и для наших решений необязательно получать согласие некоторых крупных стран, либо суверенитета не существует, и тогда мы будем делать только то, что хотят крупные игроки на международной арене», — сказал Фицо.

21 ноября стало известно, что премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич вместе поедут в Москву на День Победы. Фицо подчеркнул, что они с президентом Сербии разделяют единую позицию о важности уважения к государствам, которые помогли освободить их страны от фашизма в конце Второй мировой войны.

Ранее Фицо заявил, что продолжение украинского конфликта устраивает Зеленского.