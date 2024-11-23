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Эрдоган заявил о важности исполнения решения МУС по аресту Нетаньяху

Эрдоган поддержал решение МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху и Галанта

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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он сообщил на международной ярмарке в Стамбуле, передает ТАСС.

«Я хотел бы выразить нашу поддержку решению МУС, выдавшему ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны (Йоава - прим. ред.) Галанта. Мы считаем важным, чтобы это мужественное решение было исполнено», — заявил он.

По словам Эрдогана, Турция мобилизовала все силы для признания палестинского государства, а также приложила усилия для остановки геноцида Израиля в Палестине.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия МУС не носят в данном случае политического характера, поэтому все страны-члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его.

При этом бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль обратила внимание на лицемерие Запада, который аплодировал решению МУС выдать ордер на арест Путина, однако сейчас там многие возмущены ордером на арест Нетаньяху и Галанта.

Ранее Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху.

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