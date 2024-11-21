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МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

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Abir Sultan Pool/Reuters

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа. Это следует из релиза суда.

В документе сообщается, что Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

В сентябре Биньямин Нетаньяху посоветовал Международному уголовному суду в Гааге выдать ордера на арест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу Палестины Махмуда Абасса.

Эрдоган призвал остановить Биньямина Нетаньяху, как это сделали с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

18 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательства.

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