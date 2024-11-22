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В МИД иронично высказались об угрозах от США из-за решения МУС по Нетаньяху

Захарова: Россия ждет меры от США и Европы в связи с угрозой сенатора Коттона

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова американского сенатора, пригрозившего вторжением Штатов в страны, которые исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

Сенатор Том Коттон назвал МУС в Гааге (Нидерланды) «пародией на правосудие», а прокурора суда Карима Хана — «ненормальным фанатиком».

Политик подчеркнул, что американский закон о МУС не просто так называют «Гаагским актом о вторжении», ведь он наделяет США правом начать военную интервенцию в случае ареста по ордеру гражданина Штатов или союзника страны. Коттон призвал подумать об этом.

Захарова заявила, что теперь ждет высылки американских дипломатов из Гааги, а также заявления действующего президента США Джо Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО. Кроме того, дипломат ожидает, что в парламенте выступит премьер-министр Великобритании со словами о «хайли-лайкли» угрозе жизни британского подданного Карима Хана.

Накануне МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия МУС не носят в данном случае политического характера, поэтому все страны-члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его.

Ранее в МИД ФРГ ответили, чем отличаются ордеры МУС на арест Путина и Нетаньяху.

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