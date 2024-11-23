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Медведев прокомментировал ордер МУС, выданный на арест Нетаньяху

Медведев: Россия не признает решение МУС по Нетаньяху и Галланту

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya заявил, что Россия не признает решение МУС по премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и бывшему министру обороны страны Йоаву Галланту.

«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», — пояснил Медведев.

До этого бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявляла, что Запад аплодировал решению Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина, однако сейчас многие страны Запада возмущены ордером на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в «депортации детей с Украины», назвав так организованную эвакуацию детей из зоны боевых действий в детские лагеря.

Ранее Россия и страны Африки осудили нападение Израиля на жилые районы Ливана.

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