Кадыров предрек намеки на переговоры от Запада после применения Россией ракеты «Орешник»

Применение Вооруженными силами (ВС) РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» может заставить Запад начать намекать на переговоры. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война», — написал Кадыров.

По его мнению, пора атаковать объекты тех стран, которые поставляют Киеву дальнобойное вооружение и помогают Украине наносить удары вглубь России, но «боятся открыто признать свое участие в войне», чтобы продемонстрировать Западу мощь российских передовых военных разработок.

«Уверен, после такого ответа сразу начнутся намеки на переговоры», — отметил глава Чечни.

Кадыров выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и подчеркнул, что давно ждал заявления, с которым российский лидер выступил вечером 21 ноября.

Днем в четверг ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара по предприятию.

Позже Путин заявил, что российские военные нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником».