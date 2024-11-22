Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров предрек намеки на переговоры от Запада после применения Россией ракеты «Орешник»

Кадыров о запуске «Орешника»: после такого ответа начнутся намеки на переговоры

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Применение Вооруженными силами (ВС) РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» может заставить Запад начать намекать на переговоры. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война», — написал Кадыров.

По его мнению, пора атаковать объекты тех стран, которые поставляют Киеву дальнобойное вооружение и помогают Украине наносить удары вглубь России, но «боятся открыто признать свое участие в войне», чтобы продемонстрировать Западу мощь российских передовых военных разработок.

«Уверен, после такого ответа сразу начнутся намеки на переговоры», — отметил глава Чечни.

Кадыров выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и подчеркнул, что давно ждал заявления, с которым российский лидер выступил вечером 21 ноября.

Днем в четверг ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара по предприятию.

Позже Путин заявил, что российские военные нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами