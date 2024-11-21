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Путин сообщил об ударе по Украине баллистической ракетой

Путин: РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном оснащении

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Алексей Даничев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли по »Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер сообщил, что в условиях боевых действий было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, которая в данном случае использовала баллистическую ракету с безъядерным гиперзвуковым оснащением.

Как отметил Путин, украинский конфликт после удара западными ракетами по российским территориям приобрел глобальный характер.

Днем 21 ноября официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову прямо во время брифинга попросили не давать комментарии на тему «удара баллистическими ракетами». Спикеру на телефон позвонил некто, и Захарова ответила, несмотря на продолжающийся брифинг.

21 ноября украинские СМИ начали распространять информацию о том, что российские войска якобы выпустили в сторону Украины межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Британская газета The Guardian писала, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время российской специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин заявил, что США толкают мир к глобальному конфликту.

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Операция на Украине
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