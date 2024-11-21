Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар экспериментальной ракетой по заводу «Южмаш» в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск). Видео публикует украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.

На кадрах видны прилеты шести боевых частей ракеты и взрывов на заводе «Южмаш».

В октябре в Госдуме призвали взять под контроль три области Украины для создания буферной зоны. Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ будут вынуждены контролировать Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины ради обеспечения безопасности России.

Накануне ирландский журналист Чей Боуз отметил, что ВС РФ успешно продвигаются на Украине, а большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта. По его словам, несмотря на эту действительность, Россия на линии боевого соприкосновения продвигается вперед, беря под контроль «деревню за деревней» и «город за городом».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.