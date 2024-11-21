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Появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш»

Опубликовано видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар экспериментальной ракетой по заводу «Южмаш» в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск). Видео публикует украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.

На кадрах видны прилеты шести боевых частей ракеты и взрывов на заводе «Южмаш».

В октябре в Госдуме призвали взять под контроль три области Украины для создания буферной зоны. Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ будут вынуждены контролировать Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины ради обеспечения безопасности России.

Накануне ирландский журналист Чей Боуз отметил, что ВС РФ успешно продвигаются на Украине, а большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта. По его словам, несмотря на эту действительность, Россия на линии боевого соприкосновения продвигается вперед, беря под контроль «деревню за деревней» и «город за городом».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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