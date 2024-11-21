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Стало известно об ударе экспериментальной ракетой по украинскому заводу

Mash: ВС РФ ударили экспериментальной баллистической ракетой РС-26 по заводу «Южмаш»

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС РФ атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские источники.

Сообщается, что для удара, предположительно, использовалась ракета-носитель ядерного оружия с извлеченной ядерной частью, которую заменили на фугасные боевые части или вообще не стали использовать. Предположительно, шесть ударов такими ракетами полностью разрушили завод «Южмаш», где ремонтировали БМП Bradley и танки Leopard. Возможной целью применения этой ракеты названа демонстрация возможностей российских ракетных войск.

До этого версию о возможном применении этой ракеты на Украине писал блогер Юрий Подоляка.

Утром 21 ноября в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги произошли две серии взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский офицер призвал готовиться к обороне Днепропетровской области.

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