Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган оценил обновленную ядерную доктрину России

Эрдоган: у России должна быть и есть возможность защищать себя

close
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должна задуматься над этим. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, позиция России является мерой, которая была принята против поведения, направленного против Москвы.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя обновление Россией ядерной доктрины, заявил об осуждении любых ссылок на использование ядерного оружия.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Также в обновленной доктрине говорится, что основную опасность для России представляют крупномасштабные военные учения, проводимые у границы страны потенциальным противником. Для нейтрализации угрозы страна может осуществить ядерное сдерживание.

Ранее в Кремле указали на важный пункт новой ядерной доктрины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами