Эрдоган оценил обновленную ядерную доктрину России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должна задуматься над этим. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, позиция России является мерой, которая была принята против поведения, направленного против Москвы.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя обновление Россией ядерной доктрины, заявил об осуждении любых ссылок на использование ядерного оружия.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Также в обновленной доктрине говорится, что основную опасность для России представляют крупномасштабные военные учения, проводимые у границы страны потенциальным противником. Для нейтрализации угрозы страна может осуществить ядерное сдерживание.

Ранее в Кремле указали на важный пункт новой ядерной доктрины.