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В Кремле указали на важный пункт новой ядерной доктрины

Песков заявил о важности пункта о совместном нападении в новой ядерной доктрине

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Министерство обороны РФ

Пункт о совместном нападении на Российскую Федерацию или ее союзников в новой ядерной доктрине является одним из ключевых в документе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Об этом индийскому информационному агентству ANI заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Есть еще одна очень важная вещь. Если какая-либо страна нападет на нашу страну с использованием обычного оружия, но с помощью ядерного государства, мы будем рассматривать это как совместное нападение на нашу страну с соответствующими последствиями», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия всегда была ответственной страной, которая соблюдала принципы ядерного сдерживания всеми доступными методами.

До этого в новой ядерной доктрине военные учения у границ России назвали основной опасностью.

Ранее в Кремле допустили ядерный ответ в случае атаки Украины неядерными ракетами Запада.

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