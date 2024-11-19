Старт баллистических ракет назван условием для применения ядерного оружия РФ

Одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет для атаки территории России. Об этом говорится в обновленной ядерной доктрине, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 19 ноября.

В документе отмечается, что поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, может стать условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия.

При этом в доктрине подчёркивается, что РФ рассматривает ядерное оружие как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

В сентябре президент РФ Владимир Путин предупреждал, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь шла о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее глава Минобороны РФ назвал условие применения ядерного оружия.