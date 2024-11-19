В обновленной ядерной доктрине указали основную опасность для России

Основную опасность для России представляют крупномасштабные военные учения, проводимые у границы страны потенциальным противником. Соответствующая информация следует из обновленной ядерной доктрины, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 19 ноября.

В документе уточняется, что проведение учений является одной из основных опасностей, которая может перерасти в военную угрозу. Для нейтрализации риска Россия может осуществить ядерное сдерживание.

Также в обновленной доктрине говорится, что одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против России. При этом в документе подчеркивается, что РФ рассматривает подобное вооружение как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что актуализация ядерной доктрины РФ потребовалась для приведения документа в соответствие с нынешней политической обстановкой.

Ранее в Кремле допустили ядерный ответ в случае атаки Украины неядерными ракетами Запада.