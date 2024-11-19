Лавров оценил пункт об урегулировании конфликта на Украине в декларации G20

Россия согласна с пунктом по Украине в итоговой декларации G20, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что главное в параграфе по Украине в итоговой декларации это призыв к честному разговору о мире на реалистичных основаниях.

В декларации подчеркивается, что лидеры государств G20 приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, которые направлены на достижение устойчивого мира.

Также Лавров заявил, что странам Запада не удалось «украинизировать» повестку саммита G20, который проходит в Рио-де-Жанейро.

Утром 19 ноября британская газета Financial Times сообщила, что в итоговом коммюнике саммита G20 ряд европейских делегаций отказались от жестких формулировок по конфликту на Украине в отношении России. Никто из участников не хотел «заходить слишком далеко», так как это спровоцировало бы споры, из-за которых итоговый документ могли не принять.

Накануне лидеры стран — участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В документе отмечается, что клуб приветствует все конструктивные и актуальные инициативы, которые помогут урегулировать украинский конфликт.

Ранее лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.