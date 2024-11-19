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Лидеры G20 поприветствовали конструктивные инициативы по Украине

Лидеры G20 поприветствовали инициативы по урегулированию конфликта на Украине

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Global Look Press

Лидеры стран — участниц саммита «Большой двадцатки» (G20) приветствуют все конструктивные и актуальные инициативы, которые помогут урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщается в тексте итоговой декларации участников саммита, опубликованной на сайте мероприятия.

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — говорится в документе.

Отмечается, что цели и принципы Устава ООН содействуют мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

27 сентября советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о готовности группы «Друзья мира» организовать саммит с Россией и Украиной. Целью платформы станет урегулирование конфликта, а ее участниками будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия призывает страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта. Он подчеркнул, что РФ ценит усилия ряда стран, направленных на продвижение инициатив по Украине, подчеркивая их конструктивный подход.

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.

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