В Британии заявили об отказе Запада от жестких формулировок по Украине на G20

В итоговом коммюнике саммита G20 ряд европейских делегаций отказались от жестких формулировок по конфликту на Украине в отношении России. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть», — цитирует издание западного высокопоставленного дипломата.

Другой европейский дипломат отметил, что предлагаемые формулировки были «недостаточно сильны». По его словам, никто из участников не хотел «заходить слишком далеко», так как это спровоцировало бы споры, из-за которых итоговый документ могли не принять.

19 ноября лидеры стран — участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В документе отмечается, что клуб приветствуют все конструктивные и актуальные инициативы, которые помогут урегулировать украинский конфликт.

Ранее лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.