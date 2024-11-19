Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия

Лидеры стран-участниц саммита «Большой двадцатки» (G20) высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия. Это следует из декларации по итогам саммита.

«Мы вновь заявляем о своей приверженности достижению цели создания мира, свободного от ядерного оружия и более безопасного для всех, и будем выполнять свои обязательства в этом отношении», — сказано в документе.

Лидеры стран — участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В ней сказано, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы и продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

На саммите G20 в Бразилии Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений между РФ и КНР.