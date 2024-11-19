Страны G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Бразилии

Лидеры стран — участниц саммита «Большой двадцатки» (G20) приняли итоговую декларацию. Соответствующий документ опубликован на сайте объединения.

«Мы <..> встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы и продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста», — сказано в декларации.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

На саммите G20 в Бразилии Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отмечалось, что на саммите G20 Россия присоединилась к «Глобальному альянсу по борьбе с голодом и бедностью», созданному по инициативе Бразилии.

Ранее в Госдепе прокомментировали возможность контактов Блинкена с Лавровым на саммите G20.