Маск указал на нюанс в решении США позволить Украине удары по России

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск после появления в СМИ данных о том, что США впервые разрешили Украине использовать ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 км для ударов по РФ, напомнил в соцсети X об ответе Москвы.

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал Маск.

До этого один из пользователей X после появления информации о решении США заявил, что «либералы любят войну» и она способствует увеличению «большого правительства». Маск отреагировал на его публикацию и написал «правда».

Первой о решении действующего президента США Джо Байдена позволить Украине бить по России ракетами ATACMS написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует. Белый дом, Пентагон и Байден отказались комментировать данные издания. Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что такие вещи не анонсируют, а «ракеты сами за себя скажут».

Ранее была названа основная цель ударов Киева по РФ ракетами ATACMS.