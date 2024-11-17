Пентагон ответил на вопрос о данном Украине разрешении бить по РФ ракетами США

Пентагон не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что США впервые позволили Украине бить по России ракетами ATACMS с дальностью применения до 300 км, передает ТАСС.

«На данный момент мы отказываемся от комментариев», — заявили в американском оборонном ведомстве.

Первой о решении президента США Джо Байдена написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Агентству Reuters удалось выяснить, что в ближайшие дни Киев планирует нанести первые удары ракетами ATACMS по Курской области. Белый дом отказался от комментариев.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты.