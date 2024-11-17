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«Ракеты сами за себя скажут»: Зеленский — о разрешении США на удары ATACMS по РФ

Зеленский о разрешении США на удары ATACMS по РФ: ракеты сами за себя скажут

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Yves Herman/Reuters

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на данные СМИ о том, что США впервые разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России.

«Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», — заявил глава государства в видеообращении.

Он отметил, что дальнобойность является одним из главных пунктов его «плана победы».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Первой о решении президента США Джо Байдена позволить Украине бить по России ракетами ATACMS с дальностью применения до 300 км написала газета The New York Times. По словам ее источников, этот шаг стал ответной мерой на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне СВО солдат Северной Кореи. Он должен дать понять КНДР, что северокорейские военные в опасности и отправлять свои войска в зону конфликта Пхеньяну больше не следует.

«План победы» Зеленский представил в середине октября этого года. Документ включает пункты о приглашении Украины в НАТО, усилении обороноспособности страны и размещении на ее территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

Ранее сообщалось, что Франция и Британия разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты.

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