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Белый дом отказался комментировать данные о разрешении бить ракетами ATACMS по России

Reuters: Белый дом не комментирует данные о разрешении бить ATACMS по России

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Alex Brandon/AP

Белый дом отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории, передает Reuters.

17 ноября об этом написала The New York Times (NYT ) со ссылкой на источники. По их словам, скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Источники NYT утверждают, что оно стало ответом на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне конфликта солдат Северной Кореи. Официальные лица отмечают, что решение об ATACMS кардинально не поменяет ход военных действий, но должно стать сигналом для КНДР о том, что их военные в опасности и отправлять свои войска в зону СВО Пхеньяну больше не следует.

Ранее сообщалось о первых целях, которые ВСУ могут поразить ракетами ATACMS.

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