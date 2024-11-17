В США назвали основную цель ударов Киева ракетами ATACMS

Киев будет использовать американские баллистические ракеты ATACMS в первую очередь для защиты бойцов Вооруженных сил Украины, находящихся на территории Курской области. Об этом пишет газета сообщает газета The New York Times (NYT).

«Оружие, скорее всего, будет первоначально использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских войск в Курской области», — пишет издание.

Также The New York Times писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

О том, что в Курскую область переброшены 10 тыс. северокорейских солдат, Госдеп сообщил в ноябре. Там допускали, что военнослужащие КНДР могут вступить в боевые действия против подразделений ВСУ «в ближайшее время».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в команде Трампа оценили разрешение Байдена бить ATACMS по России.