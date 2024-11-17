Байден отказался комментировать разрешение бить ATACMS по России

Президент США Джо Байден отказался комментировать сообщения о разрешении Украине бить по территории России ракетами ATACMS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Американский лидер выступил в бразильском городе Манаус с речью о защите окружающей среды. В конце мероприятия Байдену задали вопрос о сообщениях, согласно которым он разрешил применять американские ракеты для ударов по России.

«В конце своего выступления он не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», — говорится в сообщении пресс-пула.

О решении главы Белого дома вечером 17 октября сообщила газета The New York Times. По данным издания, скорее всего, ракеты с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил украинской армии в Курской области.

Позже агентство Reuters сообщило, что Белый дом отказался комментировать информацию о том, что президент США впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по территории РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что разрешение США на удары ATACMS по РФ повлечет самый жесткий ответ.